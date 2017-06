RTL "Die Bachelorette" Unfall: Notarzt für Alexander!

BERLIN / KÖLN - Der Berliner Teilnehmer Alexander wurde in der gestrigen Ausgabe von "Die Bachelorette" verletzt. Was bei RTL zunächst wie eine kleine Schnittwunde aussah, musste im Krankenhaus behandelt werden. Alles zum Notarzteinsatz und warum Folgeschäden drohen könnten!

Versicherung verlangte den Notruf

Folgeschäden nicht ausgeschlossen

Für den Kranken gab's eine Rose

Normalerweise bringt Alexander den Berlinern das Glück, wenn er ihnen als Schornsteinfeger auf's Dach steigt. Doch gestern Abend kam es zu einem Unglück in der RTL-Datingshow. Der 26-Jährige trat in der Küche in eine kleine Glasscherbe; es blutete stark. Sofort rief die Produktionsfirma den Notarzt. Es stellte sich später heraus: Eine richtige Entscheidung!Die anderen Kandidaten feixten zunächst über Alexander. "Wegen so einer Schnittwunde, muss ein Notarzt kommen." Doch das Produktionsteam von "Die Bachelorette" musste so handeln. Was viele Zuschauer und scheinbar auch Teilnehmer nicht wissen: Eine solche Sendung wird umfangreich versichert. Dabei übernehmen Versicherungen auch die Haftung von Personenschäden bei Unfällen. Den letzten schweren Unfall gab es 2015 bei RTL. Schlagersänger Michael Wendler stürzte damals ab und prallte auf seine rechte Hand. Bis heute leidet er an den Folgen und bekam hohes Schmerzensgeld gezahlt. Die Versicherungsbedingungen sind seither für TV-Shows noch verschärfter. Im Falle von Alexander rief man lieber gleich den Notruf. Gott sei Dank auch.Denn im Krankenhaus stellten Ärzte fest, dass sich Alexander bei dem Malheur eine Sehne durchgeschnitten hatte. Nun muss der Fuß zwingend stabil gelagert werden. Außerdem wurde er in Gips gelegt. Wegen der Durchtrennung der Sehne kann es auch zu bleibenden Schäden kommen. Denn trotz einer umfangreichen Therapie, bleiben Schmerzen in dem betroffenen Bereich auch in Zukunft nicht ausgeschlossen. Gerade als Schornsteinfeger braucht man aber sichere, gesunde und schmerzfreie Füße.Der Schornsteinfeger aus Berlin wird zunächst nur noch auf Krücken und humpelnd zu sehen sein. Alex' Unfall berührte gestern auch das Herz der Bachelorette Jessica , die unserem Berliner eine Rose gab. Wir wünschen Alexander gute Besserung!