RTL "Die Bachelorette": Wer erlöst Jessica?

BERLIN / KÖLN - Drei Männer, eine Frau und die wohl schlechteste Staffel einer Bachelorette. Für wen wird sich Jessica Paszka am Mittwoch entscheiden? RTL haut noch mal in die vollen und kündigt ein dramatisches Finale zum Thema an. Das muss der Sender tun, denn die 27-Jährige langweilte die Zuschauer bis zum Halbfinale.

RTL empfiehlt Luxus und unbeschwertes Leben

Wer von euch drei Männern geht gern fremd?

Gut, die Quoten waren jetzt nicht übel. Aber für Jessica Paszka hagelte es dennoch jede Menge Kritik. Spiegel Online war mit den gelackmeierten Affen noch höflich. Jessica, die ehemalige Kandidaten von "Promi Big Brother", wurde auch gedemütigt: Zwei Männer gingen freiwillig. Schornsteinfeger Alexander aus Berlin baggerte lieber die Freundin von Jessica an. Unsere Bachelorette war über die gesamte Staffel nicht wirklich sehr begehrenswert. Und das, wo sie - zeitlich natürlich rein zufällig zum Start der Bachelorette - ein Shooting gegen Bezahlung im Playboy besuchte.Da muss RTL jetzt in Sachen PR noch mal ran und kündigt vollmundig an: Johannes, der 29-jährige charmante Verführer vom Bodensee; David der Schlagzeuger aus dem Ruhrpott und Niklas der harte Beschützertyp - für wen entscheidet sich Jessica? Ja, für wen denn wohl? RTL gibt schon mal Hilfe: "Einer der Männer steht für Segelwochenenden, Luxus und ein unbeschwertes Leben." Schön wie tiefgründig der Sender Charaktere beschreibt. Und vor dem Finale heult die 27-jährige Bachelorette medienwirksam: "Zu wissen, dass ich einen Mann wirklich verletzen werde, dass tut mir weh."Weil Menschen verletzen aber gut für die Quote ist, legt die Produktionsfirma nach. Jessica muss laut Sender am Mittwoch noch ein fieses Kreuzverhör durchführen. Es kommen dann Fragen wie "Bist Du schon mal fremd gegangen". Eine Frage, die natürlich Männer immer ehrlich beantworten beim ersten Date. Jetzt fehlt nur noch ein Lügendetektor und Vaterschaftstest. Selbst am Staffelende gehen den Machern die Ideen aus und man bedient Klischees. Für die Fans hat die Bachelorette dann noch letzte Worte übrig: "Ich denke, dass die letzte Entscheidung eine der größten Entscheidungen meines Lebens sein wird." Möge Jessica Paszka ein aufrichtiger Mann vom TV-Trash erlösen und ihr sagen, dass die Zusage für die Rolle als Bachelorette eine der größten Fehlentscheidungen ihres Lebens war.