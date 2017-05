RTL "Punkt 12" wird 25: Katja Burkhard lädt zur Party!

BERLIN / KÖLN - Es ist das erfolgreichste Mittagsjournal in Deutschland: Die Topquoten von "Punkt 12" sind auch der Verdienst von Kollegen in Berlin. Denn das RTL Hauptstadtstudio liefert Moderatorin Katja Burkhard viele Beiträge für ihre werktägliche Sendung.

Berlinerin Helena Fürst wurde hier entdeckt

RTL sendet ab 29. Mai aus den deutschen Wohnzimmern

In den 90ern wurde Katja Burkhard oft belächelt und in Comedyformaten wie "Switch" (ProSieben) wegen ihrem früheren Lispeln veralbert. Dabei ist die 52-Jährige über 20 Jahre für das Magazin "Punkt 12" tätig und gehört zu den erfolgreichsten Moderatoren in Deutschland. Ihr Ehemann Hans Mahr erfand damals das RTL Nachtjournal mit; ebenfalls das erfolgreichste Nachtmagazin hierzulande.Und wenn Katja Burkard ab dem 29. Mai eine Woche lang das 25. Jubiläum von "Punkt 12" feiert, gelten die Glückwünsche auch den zahlreichen Berliner Mitarbeitern. In der Nähe vom S-Bahnhof Friedrichsstraße ist das RTL Hauptstadtstudio. Von hier aus wurde einst Helena Fürst in "Punkt 12" als Anwältin der Armen berühmt gemacht. Hier kommen die Promi-News aus der Hauptstadt. Berlin hat einen großen Anteil am Erfolg. Im Rahmen der Jubiläumswoche wird Katja sicherlich noch einmal die ein oder andere Berlin-Story Revue passieren lassen.Neben den Höhepunkten aus den letzten 25 Jahren wird es viele Aktionen geben, in die die Zuschauer eingebunden werden. "Denn bis heute steht der Zuschauer bei 'Punkt 12' im Mittelpunkt", so die RTL-Pressestelle. "In der Jubiläumswoche sendet 'Punkt 12' daher nicht nur, wie gewohnt, live aus dem Studio. Das RTL-Mittagsmagazin überträgt die Sendung außerdem aus den Wohnzimmern seiner Zuschauer." Zudem verlost "Punkt 12" für seine Zuschauer den großen Jubiläums-Jackpot.