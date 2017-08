RTL2 "Janni & Peer": Paar droht die Absetzung im TV!

BERLIN / UNTERFÖHRING: Die Geschichte von Janni Hönscheid und Peer Kusmagk begann nackt auf einer Insel in der RTL Show "Adam sucht Eva". Der 94,3 r.s.2-Moderator und die Profisurferin verliebten sich, zogen zusammen nach Köpenick und bekamen ein Baby. RTLII begleitet das Paar mit einer Dokusoap. Doch die Quoten sind so mies, dass dem Familienglück das TV-Aus droht.

Hilft der kleine Müggelheimer da noch?

Das wird wohl morgen nix mit der großen Party bei Janni. Die frisch gebackene Mama wird am Donnerstag 27 - und zum Geburtstag gibt's die Hiobsbotschaft. Die Quote der Soap "Janni & Peer" erreichte in dieser Woche einen neuen Tiefpunkt. Mit nur noch 2,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, schauten gerade einmal 0,39 Millionen Menschen bei RTLII rein. Zum Vergleich: Bei Daniela Katzenberger oder Pietro Lombardi waren es an guten Tagen über zwei Millionen.Das Paar unterhält dabei so gut. Peer und Janni haben immer Neues aus ihrem Haus in Müggelheim zu berichten. Es ist nicht nur emotional, wenn wir Janni zum Ultraschall begleiten dürfen. Warum will's bloß keiner sehen? Nun, ihre Soap hat zum einen den undankbarsten Sendeplatz, nämlich montags nach 22 Uhr. Dort lief die letzten beiden Montage "Promi Big Brother" in Sat.1. Zum anderen tritt das Paar auch noch gegen das starke "Extra" bei RTL an. Man kann nur hoffen, dass Janni, Peer und ihr Baby kurzfristig einen besseren Sendeplatz bekommen. Bleibt die Quote weiter im Keller, ist eine Absetzung des Formats unausweichlich. Schade eigentlich, wo doch der jüngste Müggelheimer im Hause Hönscheid/Kusmagk gerade für mächtig Wirbel sorgt und sich das Paar kürzlich verlobte.