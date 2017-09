RTL2 "Love Island": Die nächste Berlinerin fliegt!

BERLIN / UNTERFÖHRING - Himmel, Ar*** und Zwirn: Was ist denn nur auf "Love Island" los? Die Zuschauer von RTL II nominierten die Berlinerin Annika Zschuppe und ihren Andre für den Rauswurf. Dann gaben die Bewohner dem Paar den Rest. Am Freitagabend flog der zweite und letzte Single aus der Hauptstadt. Mist!

Der Packt wurde Annika nicht verziehen

Da haben wir uns gerade von dem Schock erholt, dass Chethrin von "Love Island" gekickt wurde. Nun kam am Freitag die nächste Hibosbotschaft: Auch die zweite Berlinerin in der Single-Show musste mit ihrem Partner Andre die Koffer packen. Zunächst entschieden die Zuschauer per App-Voting, dass das Paar gemeinsam mit Anthony und Mechele am wenigsten glaubhaft sei. Dann mussten die Bewohner eine Entscheidung zwischen den beiden Paaren treffen. Das einstimmige Ergebnis: Annika muss aus der Villa verschwinden und Andre gleich hinterher. Och nöö.Zugegeben, ganz so überraschend war die Entscheidung ja nicht unbedingt. Bereits Moderatorin Jana Ina Zarella warnte in den vergangenen Sendungen davor, keine taktischen Beziehungen einzugehen. In Folge 2 sprachen aber Annika und Andre von einem Packt. Die 29-Jährige beteuerte zwar danach, sie würde langsam Gefühle für Andre entwickeln. Doch die Zuschauer haben dem Model aus der Hauptstadt das nicht abgenommen - trotz Knutscherei unter der Dusche. Annika, du hast uns trotzdem gut unterhalten. Und da bald neue Bewohner in die Show kommen werden - wer weiß, vielleicht sind noch mal einsame Berlinerinnen oder Berliner dabei.Lesen Sie HIER das Interview mit Jana Ina Zarella, welches uns die Moderatorin gab.