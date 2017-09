RTL2 "Love Island" Exit: So sehen Sieger aus!

BERLIN / UNTERFÖHRING - Bei der Kuppelshow "Love Island" musste gestern das erste Paar die Sendung verlassen. Keine Panik: Unsere Berlinerinnen Annika und Chethrin haben das volle Vertrauen der RTL II Gucker ausgesprochen bekommen. Die Mädels aus der Hauptstadt rocken inzwischen das Format.

Noch keine Liebe, aber vertrauensvoll

Dieses Paar musste zuerst von der Insel

Und da soll mal eener sagen, Berliner Girls sind nur frech. Ja, denkste, ehrlich sind die och noch. Bestätigt durch die RTL II Zuschauer am gestrigen Abend, verkündet von Jana Ina Zarrella. Die Moderatorin von "Love Island" hatte schon in den vergangenen Folgen davor gewarnt, Paare aus taktischen Gründen zu bilden. Denn nur wer bis zum Schluss von seiner wahren Liebe überzeugt, kann bei der Show 50.000 Euro Preisgeld gewinnen. Die Zuschauer durchschauten dabei schnell, wer vermeintlich nur wegen der Kohle knutschte. Gestern konnten die TV-Gucker erstmals die Paare via App nominieren, welche die Insel Mallorca, wo "Love Island" gedreht wird, verlassen müssen. Abschließend sollten die Kandidaten aus den Nominierten einen Mann und eine Frau bestimmen, die nicht mehr bleiben dürfen. Hart, aber fair.Der Fall war bei den Berlinerinnen zunächst alles andere als klar. Die 25-jährige Chetrin Schulze hatte Funkstille mit "ihrem" Mike, was nicht unbedingt nach Schmetterlinge im Bauch aussah. Annika Schulze hingegen warf man sogar vor, sie hätte mit Andre einen Packt geschlossen. Dabei beteuerte die 29-Jährige zuletzt gegenüber der Moderatorin Jana Ina, aus dem Packt werde wirklich langsam Liebe. Und... die Zuschauer glaubten das Annika - savten sie. Ebenso bekam Chetrin und Mike das Vertrauen ausgesprochen. Sie dürfen auch bleiben! Weiter sicher in der Sendung sind noch Jan und Elena sowie Stephanie und Julian.Doch bei Mechele und Anthony waren sich die Zuschauer ebenso unsicher wie bei Bastian und Linda. Beide Paare wurden zum Rauswurf nach einem Voting freigegeben. Nun sollten wie eingangs erwähnt der Bewohner von "Love Island" entscheiden, wer endgültig gehen sollte. Die Wahl fiel auf Linda und dem letzten männliche Neuzugang Basti. Während Tränen bei Linda flossen, atmeten Mechele und Anthony tief durch. Puh, das ging grad noch mal gut. Und Annika? Sie strahlte über beide Ohren. Ja, und Chetrin umarmte zum ersten Mal nach zwei Tagen Mike wieder, wollte ihn gar nicht mehr loslassen. Na Annika und Chetrin, wenn ihr nicht noch den Sieg in die Hauptstadt holt. Weiter machen, ihr seid der Hammer!