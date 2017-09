RTL2 "Love Island": Sex vor der Kamera gern gesehen!

BERLIN / UNTERFÖHRING - Ab Montag startet das Format "Love Island". Junge Singles zwischen Party, Fummeln und Alkohol. Was platt und billig klingt, könnte dennoch ein Quotenerfolg werden. RTL II macht keinen Hehl daraus, dass man sich viel Liebeleien wünscht. Mittendrin im nackten Wahnsinn: Chetrin Schulze und Annika Zschuppe aus Berlin.

Keine Angst vor der Konkurrenz

Nimmt Annika Geld oder Liebe?



Wegen Jugendschutz erst nach 22 Uhr

"Lasset die Spielchen beginnen!", kündigt RTL II schlüpfrig an. Was die Zuschauer ab Montag täglich zu sehen bekommen werden, sollen vor allem Anzüglichkeiten und nackte Haut sein. Damit das problemlos klappt, wird das hierzulande zum ersten Mal ausgestrahlte britische Format nachhelfen. "Love Island" lädt die 11 Singles täglich zu anzüglichen Challenges ein. Außerdem müssen die dauerhaft überwachten Kandidaten regelmäßig ihren Partner wechseln. Damit die Hemmungen garantiert fallen, leben die Männer und Frauen in einer Luxus-Villa mit himmlischen Betten und bekommen ordentlich Alkohol.Mittenmang im Partyspaß ist. Die 25-Jährige ist eine ehemalige Kandidatin aus der RTL II Show "Curvy Supermodel". Nach ihrer Teilnahme habe sie aber laut der Intouch wieder 14 Kilo abgenommen. Die Blondine, die in der Hauptstadt als Buchhalterin arbeitet, fürchtet die Konkurrenz nicht: "Wenn eine fragt, ob sie gerade blöd aussieht, dann würde ich sie natürlich nicht beleidigen, aber was raus muss, das sag ich dann auch."Ebenfalls vertreten für uns ist die rothaarige schöne. Die 29-Jährige arbeitet als Marketingmanagerin und Model. Warum Annika daran glaubt, bei dem Format einen Traummann zu finden? "Ich glaube, dass jemand, der so verrückt ist, bei 'Love Island' mitzumachen, auch zu mir passen würde und deshalb mache ich mit." Ansonsten winken immerhin 50.000 Euro. Die kann ein Teilnehmer gewinnen, wenn er sich gegen die Liebe entscheidet.In Großbritannien ist die Show ein Quotenrenner. Dort kam es bereits zu Sex vor der Kamera. Das erhofft sich auch RTL II.. Um mit dem Jugendschutz nicht in Konflikt zu kommen, strahlt man nur die Auftaktsendung am Montag um 20:15 Uhr aus. Die täglichen Folgen laufen immer. Das wird den ein oder anderen Berufstätigen vielleicht stören, aber einige Szenen seien nun mal nicht jugendfrei (Inhalte für Personen ab 16 Jahren sind erst nach 22 Uhr unverschlüsselt im linearen TV zulässig).