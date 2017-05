RTL2 "Naked Attraction": Marco aus Berlin sucht eine Zicke!

BERLIN - Diesen Mann dürfen Sie heute Abend bei "Naked Attraction" auf keinen Fall verpassen: Marco aus dem Süden Berlins sorgt in der RTL2 Nacktshow für lustige Momente mit seinem Mundwerk. Der 42-Jährige sucht eine freche Zicke. Es darf aber auch eine "Crazy-Daisy-Braut" sein.



"Archi" ist top - Blässe flop

Marco gibt mit über 40 noch Gas

Typisch Berliner Schnauze! Marco ist von allen Kandidaten der Typ gewesen, der bisher das längste Vorstellungsvideo bei RTL2 vorzuweisen hat. Nicht mal unsere Berlinerin Andrea hatte soviel zu berichten. Der Club- und Tourmanager eines großen Elektrounternehmens plappert und plappert was das Zeug hält. Marco ist dabei ungemein erfrischend. Sympathischer Kerl eben. Kein Problem mit Nacktheit, Marco? "Ich bin ein Kind des Ostens", sagt der 42-Jährige. Mit der Nacktheit habe er da kein Problem. "Ich bin im allgemeinen sehr offen erzogen worden."Marco suche eine Frau, die ruhig ein lauteres Mundwerk haben darf, so wie er selbst auch. "Sie kann eine verrückte Crazy-Daisy-Braut" sein. Verletzen möchte der Kandidat aus der Hauptstadt niemanden, dennoch sagt Marco ehrlich, was ihn weniger anmacht. "Wenn es etwas ins übergewichtige geht oder die Frau sehr, sehr blass ist." An seinem Körper mag Marco vor allem seinen "Archi" (Po). "Ein Kollege sagte mal zu mir, dass ich geile Brustmuskeln habe", ergänzt Marco. Das auch noch. So, so.Der Picker (so nennt man die Kandidaten, die aus sechs Bewerbern ein Date aussuchen dürfen) freut sich auf die Show heute Abend. Moderatorin Milka Loff Fernandes nahm er gleich auch zur Begrüßung in die Arme. Berührungsängste hat der mit Sicherheit nicht. Noch was? Ah ja, Marco gebe immer noch Vollgas bei seinem Körper und zeigt ihn gerne nackt. Auch mit über 40. "Denn später mit 80 oder 90 ist er dann verrubbelt." Meine Damen, heute Abend dürfen Sie endlich Marco in ganzer Pracht bewundern. Nackt und unverrubbelt, versteht sich.