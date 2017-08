SAT.1 "Promi Big Brother": Panne beim Voting!

BERLIN / KÖLN - Die Nominierung der Kandidaten bei "Promi Big Brother" musste am Sonntagabend gestoppt werden. Laut Informationen von Sat.1 gab es Unstimmigkeiten bei einer Messung. Niemand der Bewohner musste daher das Haus verlassen.

Eloy wäre beim Sieg nicht im "Nichts"

Messfehler macht Nominierung hinfällig

Was war der Grund für die Panne? Zunächst gab es live in der gestrigen Sendung eine Challenge zwischen dem Kandidaten Eloy de Jong und Kickboxer Michael Smolik. Eloy verlor nur ganz knapp im Wassermelonen-Zerschmettern und musste vom Luxusbereich ins "Nichts" ziehen. Noch während der Sendung wurde jedoch von der Produktionsfirma EndemolShine festgestellt, dass es womöglich einen Messfehler gegeben haben könnte. Da sich dieser Fehler auf die gesamte Nominierung ausgewirkt hätte, stoppte man eilig das Voting.Hätte nämlich Eloy bei der Challenge gewonnen, hätte er im "Alles" bleiben müssen und wäre nie ins "Nichts" gekommen. Da aber gestern Abend die Bewohner nur die Personen im eigenen Bereich nominieren durften und im "Nichts" Eloy die meisten Voting-Stimmen bekam, hätte er womöglich rausgewählt werden können, Das Chaos wäre perfekt. Sat.1 prüfe nun einen möglichen Messfehler und die Tatsache, ob Eloy doch das Match gewonnen hat.Bestätigt sich also ein Messfehler, dürfen für die Nominierten von gestern Abend - nämlich Eloy de Jong ("Nichts") und Claudia Obert ("Alles") -und es muss neu nominiert werden. Sollte kein Messfehler vorliegen, bleibt es bei den beiden Kandidaten Eloy und Claudia - sie stehen nur im Fall der Richtigkeit aller Messungen heute Abend wieder zur Auswahl.