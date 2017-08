SAT.1 "Promi Big Brother": Sarah Knappik, bleib wie Du bist!

BERLIN - Sat.1 hatte es sich nicht nehmen lassen, Sarah Knappik ein letztes Mal bei "Promi Big Brother" zu demütigen. Die 30-Jährige aus Friedrichshain versucht derweil Mobbing und Beleidigungen zu verkraften und ihr wahres Ich zu zeigen. Dabei hat sie das gar nicht nötig, findet Autor Marcel Adler.

Rolle von Sarah geschnitten und inszeniert

Die Knappik hat ein großes Herz

Auch eine Nervensäge verdient Respekt

Nein, wir nehmen Sarah Knappik nicht nur in Schutz, weil sie von hier ist und wir Berliner zusammen halten müssen. Es wird eher höchste Zeit, mal den Kollegen der Produktion von "Promi Big Brother" die Leviten zu lesen. Am letzten Freitag konnte es sich der Sender nicht nehmen lassen, das nachzufragen, was die Macher eh besser wussten. Hat Sarah Knappik und Dominik Bruntner Sex auf der Toilette im Big Brother Haus gehabt? Zur Klärung dieser Frage, wartete man extra auf Dominik, der live im Studio vor der genervten Sarah stand. Yes, so wird Quote gemacht! Der Boulevard feierte das auch noch mit wilden Spekulation über Sex auf dem WC. Viele zogen mit, sogar die Gala.Dabei wissen wir alle aus der Branche, dass die Produktionsfirma Endemol Shine auch die Toilette beobachten muss. Das hat versicherungsrechtliche Gründe bzw. kann nur so die Produktion in Notfällen reagieren. Wenn also am stillen Örtchen etwas passierte, wusste man das seit einer Woche. Trotzdem stellen sich Moderatoren und Journalisten doof, um Sarah Knappik noch dümmer wirken so lassen. Sarah wurde bis zuletzt die Rolle der falschen Schlange, die ihren Freund - den ZDF Mann Ingo Nommsen - da draußen sicher beschissen hat, verpasst. Klar, muss man mit solchen Schlagzeilen rechnen, wenn man sich in ein solchen TV-Format begibt. Aber die Rolle von Sarah Knappik war von Anfang geplant und genau so geschnitten und inszeniert, damit es passt. Dabei ist Sarah die erste gewesen, die das falsches Spiel eines Willi Herren durchschaut hatte. Blond, aber nicht blöd - das ist die Wahrheit.Dass Sarah die ganze Zeit während der letzten Liveshow von "Promi Big Brother" ein böses Gesicht zog, lag wohl daran, dass Knappik die mediale Wucht der Kritik an ihrer Person ziemlich zugesetzt hat. Auf ihrer Facebookseite hagelte es Beleidigungen, von Mobbing ist inzwischen die Rede. Sarah bemüht sich derzeit um Schadensbegrenzung. Das Berliner Model versucht zu zeigen, dass sie stinknormal und nett ist. Sarah postete da zum Beispiel ein Video von Weihnachten 2016, wo sie sich um Kinder kümmerte und sich als Weihnachtsfrau verkleidete. Knappik ist so eine, die mit der Welt ganz schnell ins Reine kommen möchte. Sie sorgt für Streit, kann ihn aber nicht lange ertragen. Wer Sarah kennt, weiß, sie ist ein Plappermaul, aber trägt das Herz stets am rechten Fleck.Sarah Knappik polarisiert, aber sie unterhält eben auch. Genau deshalb holt man sie in solche Formate. Ihre Unbeholfenheit, die Berliner Schnauze strengen manchmal an. Und als Quasselstrippe, die zu jedem und alles ihren Senf dazu gibt, kann Sarah schon nerven. Das muss man nicht mögen. Aber man Sarah zu respektieren, wie es sich unter Erwachsenen gehört. Sarah Knappik wird noch lange im Gespräch bleiben, was man über den Rest der No-Name Bewohner der Show nicht sagen kann. Schöne Grüße nach nebenan, liebe Sarah! Bleib wie Du bist.