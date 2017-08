SAT.1 "Promi Big Brother": Tränen von Sarah Knappik sind echt!

BERLIN / KÖLN - Der Berliner Körpersprache-Experte Dirk Eilert analysierte die Tränen von Sarah Knappik. Die 30-jährige Kandidatin ist die Heulsuse im Container von "Promi Big Brother". Nun steht fest: Das Weinen ist nicht gespielt von der blonden Quasselstrippe!

Experte sicher: Sarah Knappik trägt eine Maske

Schon gewusst, unsere Sarah ist eine von hier. Auch wenn ihr Freund, der ZDF-Moderator Ingo Nommsen, weiter weg wohnt, behält die Blondine ihre Wohnung im schönen Szenebezirk Friedrichshain. Doch gestern wimmerte sie im TV, dass sie Angst habe vor Berlin und den Reaktionen der Menschen hier. Eh, Sarah, keene Panik, dit jibt keen Grund! Aber Frau Knappik heult trotzdem in SAT.1 was das Zeug hält. Mal wegen Mobbing, dann weil Sarah Kern sie nicht mag. Ein anderes Mal, weil man sie für eine "falsche Schlange" hält. Ja, ist denn nun alles gespielt von der Berlinerin in "Promi Big Brother"?Nein, sagte Dirk Eilert in Bild. Der Körpersprache-Experte erklärte der Zeitung auch warum: "Die Tränen und Trauer bei Sarah Knappik sind echt, das zeigt die Mimik sehr deutlich", so Eilert gegenüber dem Blatt. "Sie zeigt Muskelbewegungen in ihrem Gesicht, die nur von wenigen Menschen bewusst gesteuert werden können, die aber unbewusst bei allen Menschen weltweit auftreten, wenn sie Trauer spüren." Sarah lacht auch häufig. Kann es ihr wirklich so schlecht gehen? Ihr Lächeln sei vielmehr als Maske zu verstehen, wisse Eilert. Und hinter der würde Sarah ihre wahren Gefühle verstecken. Das arme Ding. Wird Zeit, dass sie wieder nach Hause in die Hauptstadt kommt.