Schwänke aus Rumänien

Berlin: Seniorenfreizeitstätte Lebensfreude |

Friedrichshain. Jeden ersten Donnerstag im Monat gibt es auch in diesem Jahr in der Seniorenfreizeitstätte "Lebensfreude", Kadiner Straße 1, das Literaturcafé von und mit Ruth Roma-Völz. Bei der nächsten Veranstaltung am 2. Februar geht es unter dem Titel "Die Puten im Joch" um rumänische Schwänke und Legenden. Beginn ist um 14.30 Uhr. Ab 14 Uhr wird auf Wunsch Kaffee und Kuchen serviert. tf