Shawn Mendes dankt Berlin - und erhält Gold und Platin-Auszeichnung!

Am Mittwochabend war Superstar Shawn Mendes in der Mercedes Benz Arena in Berlin Friedrichshain. Was für ein sensationelles Konzert! Und eine Überraschung gab es noch dazu.

Auszeichnung in Gold und Platin

Wie die Plattenfirma Universal Music mitteilte, war der Auftritt vom Kanadier Shawn Mendes am 3. Mai ein voller Erfolg. Die Fans umjubelten den 18-Jährigen in der Mercedes Benz Arena . Mendes performte seine Hits "Mercy" und "Stitches" und sorgte für Gänsehautmomente mit Songs wie "Treat You Better" sowie der neuen Single "There's Nothing Holdin' Me Back".Der President von Universal Music und Deutsche Grammophon, Frank Briegmann, übergab dem Sänger und Songwriter bei seinem Berlin-Besuch vorab Gold für die Single "Mercy" und Platin für "Treat You Better"! Shawn Mendes bedankte sich für die Auszeichnung und feierte diese mit seinen Berliner Fans bis in den späten Abend. Shawn tritt das nächste Mal am 15. Mai in der Olympiahalle München und am 22. Mai in der Hamburger Barclaycard Arena auf.