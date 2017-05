Shawn Mendes singt in Berlin: "Ich kann's kaum abwarten!"

Seine neue Single "There's Nothing Holdin' Me Back" hat schon die iTunes-Charts erobert. Heute gibt sich der Kanadier Shawn Mendes in Berlin die Ehre. In der Friedrichshainer Mercedes-Benz Arena singt der 18-Jährige exklusiv auf seiner allerersten Stadiontournee.



Zahlreiche Nominierungen für den 18-Jährigen

Kurz vor dem Auftritt probt der Teenieschwarm noch einmal auf seiner Gitarre. Shawn Mendes ist schon ein ganz großer der Branche. Nachher singt er natürlich aus seinem Hitalbum "Illuminate". Nicht fehlen darf da der neue Song "There's Nothing Holdin' Me Back", welchen Mendes selbst geschrieben hat. "Schon in dem Moment, als ich diesen Song geschrieben habe, war mir klar, dass er direkt vor meiner Tour erscheinen muss", sagt Shawn. Der Sänger wollte seinen Fans einfach zusätzlich zu den existierenden Stücken von "Illuminate" etwas Neues präsentieren.Man könnte es aber auch als cleveren Schachzug sehen, denn Shawn hat damit seine Anhänger vor seiner Tour in Ekstase versetzt. Aber live ist dieser Titel noch einmal eine ganz andere Liga. "Ich kann’s kaum abwarten, diesen Song live zu spielen", so Mendes. "Und ich will, dass ihn endlich alle hören!" Der Erfolg des erst 18-Jährigen ist beachtlich. Erst kürzlich wurde Shawn für gleich drei Billboard Music Awards nominiert - in den Kategorien "Top Artist", "Top Male Artist" und "Top Social Artist". Auf den nationalen und internationalen Musiksendern laufen seine Musikvideos in Dauerschleife.