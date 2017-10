Sky "Babylon Berlin": Guter Start für die Serie

BERLIN - Die teuerste deutsche Serie aller Zeiten muss ein Erfolg werden. Zum Wochenende startete Sky "Babylon Berlin". Die Quoten der ersten Doppelfolge überzeugten. Aufatmen beim PayTV-Sender.

Etwas mehr Zuschauer wären schön

Wichtig vorab: Es geht hier nur um die Einschaltquoten bei der linearen Ausstrahlung. Also Zuschauer, die sich vergangenen Freitag um 20.15 Uhr vor ihrem Sky-Receiver gesetzt haben. Und das waren 169.000 Zuschauer. Für den kleinen Spartensender Sky1, wo die Serie lief, ein gutes Ergebnis. Bei der Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen waren es 130.000 Zuschauer.Hinzu kommen nun aber weitere Nutzer von Sky Ticket ; jene Abonnenten, die über ihren Receiver "Babylon Berlin" im Abruf schauten und Vertragskunden, die über Sky Go die Serie von unterwegs streamten. Hier dürften die Zahlen noch einmal in die Höhe schnellen. Auch interessant: Am späten Abend erreichte Sky gute Quoten mit der Wiederholung. Zahlreiche Nachtschwärmer wollten wohl die Premiere auf Sky1 unbedingt sehen. Diese zusammengerechnet ergibt 270.000 Zuschauer, die insgesamt auf Sky1 "Babylon Berlin" sahen. Insgeheim dürfte sich Sky angesichts der großen Werbekampagnen etwas mehr Zuschauer im linearen Programm gewünscht haben. Dennoch bleibt der Auftakt von "Babylon Berlin" zufriedenstellend.