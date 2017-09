Sky "Babylon Berlin" Wahnsinn: Millionen für Megaposter!

BERLIN / UNTERFÖHRING - Die Serie "Babylon Berlin" ist die teuerste deutsche Serie aller Zeiten. Sky und die ARD starten nun eine gigantische Werbekampagne, die auch das Stadtbild von Berlin verändern wird. Nicht alle Gebührenzahler und PayTV-Abonnenten sehen die teure Kampagne mit Megapostern als angemessen an.

Der PayTV-Sender Sky umschreibt es so: "Mit einem Mediabudget im achtstelligen Bereich wirbt Sky für die neue Serie 'Babylon Berlin'". Was sind acht Stellen?. Die Zahl klingt schon heftiger als "achtstellig". Das Medienmagazin dwdl.de berichtete, dass Sky die Kampagne "Willkommen in der Stadt der Sünde" nennen werde. Finanziert wird die sehr teure Aktion gemeinsam mit der ARD Degeto und Beta Film. Dabei sollen neben Trailern und Printwerbung auchan bekannten Berliner Plätzen und in anderen Großstädten aufgehangen werden.

Geld von Gebühren und Sky-Abonnenten

Leiden andere Sky-Angebote darunter?

Natürlich ist es verständlich, dass Sky möglichst stark seine Vorzeigeserie, die insgesamt 40 Millionen Euro gekostet hat, auch bewerben muss. Sky Media will Werbespots, die die Produktionskosten anteilsmäßig refinanzieren müssen, zu möglichst hohen Preisen verkaufen. Die Frage ist allerdings: Ist das Ausmaß der Kampagne noch vertretbar für den Abonnenten und Gebührenzahler? Die ARD steuert Millionen für die Werbung von unseren Rundfunkbeitragszahlungen dazu. Sky nimmt das Geld aus dem Großteil seiner Abogebühren.Gerade bei Sky wurde zuletzt die Kritik in sozialen Medien laut, dass das Angebot an anderer Stelle mehr und mehr ausgedünnt werde. Nach dem Wegfall der Sender AXN, Sport US, MGM, kabeleins classics, sat.1 emotions, ProSieben Fun, steht aktuell der Schlagerkanal Goldstar TV bei Sky vor dem Aus. Andererseits erwarten Zuschauer qualitativ hochwertige Produktionen für ihr Geld. Der Fokus liegt daher nicht mehr auf möglichst viele Kanäle, sondern auf exklusive Inhalte. Konkurrent Netflix will im laufenden Jahr umgerechnet knapp eine Milliarde Euro für Eigenproduktionen investieren. Allein die Marvelverfilmungen wie "Daredevil" kosten Netflix pro Staffel etwa 40 Millionen US-Dollar (33 Millionen Euro). Da wirkt der Anteil von Sky für "Babylon Berlin" wie ein Sonderangebot.