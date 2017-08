Allgemeine Infos:

Über die Veranstaltung:

Das diesjährige Lineup ist:

Datum: 30.08.2017Einlass: 18:00Beginn: 19:00Eintritt: VVK Tickets 10,- €Abendkasse 14,- €VVK Ticket: https://tickets-pre.stagelink.com/t/sommerklange-i... Sommerklänge im Inselgarten - Live & Open AirBye Bye Sommer? Ab jetzt nur noch Indoor? Nix da!Ein letzter Abend unter freiem Himmel mit Cocktails, Lampions und Liegestühlen! Fernab des urbanen Geräuschpegels werden mutige, unkonventionelle Formen der Popmusik, im abgeschiedenen und idyllischen Ambiente einer Insel gezeigt, dargeboten von Frauen aus der multikulturellen Berliner Nachwuchsszene.Die Sommerklänge werden in Kooperation zwischen der Berliner Musikagentur Musszo Booking, dem MusikerInnen- und KünstlerInnenkollektiv Wunderfrauen, PR Agentur Bite It Promotion und dem Kulturhaus Insel Berlin (kulturALARM e.V.) organisiert und durchgeführt. Die Sommerklänge finden dieses Jahr zum zweiten Mal statt. Sie wechseln sich halbjährlich mit den Winterklängen ab.J.Lamotta すずめ - [ Souly Jazz-Pop // Israel]Die in Tel Aviv geborene Sängerin J.Lamotta すずめ (Jay Lamotta Susume) beendete 2014 ihr dortiges Studium am Jazz Institute und zog anschließend nach Berlin um sich dort in der bunten Welt der dortigen Hip-Hop, Free-Jazz und Neo-Soul Szene treiben und inspirieren zu lassen. Die Künstlerin mit marokkanischen Wurzeln findet in der deutschen Bundeshauptstadt ihre kreative Heimat mit dem nötigen Raum ihren künstlerischen Ausdruck zu finden. Sie beginnt ihre ersten Beats zu produzieren, singt und rappt auf ihren ersten Stücken und spielt Trompete, Percussion Instrumente und Synthie Sounds selbst ein. Das Ergebnis sind zwei veröffentlichte EPs „Dedicated To“ (2015) und „Grains of Sand“ (2016) und zahlreiche Kooperationen mit anderen Künstlern, wie Figub Brazlevič (founder Krekpek Records), Vernon D. Hill (J Dilla, Dwele, Slum Village, ?Love) and Q3000 (Ras G).2016 gründet sie schließlich ihre eigene siebenköpfige Band J.Lamotta すずめ & The Dizzy Sparrow. Mit ihrer Band produzierte sie die EP “State of Being”, bestehend aus 4 einzelnen Kapiteln und aufgenommen und gefilmt in einer Studio Live Session.Lione & Band - [Folk Pop // Frankreich]Die französische Singer-Songwriterin Lione schreibt gradlinige Folk-Pop Kompositionen. Die Sängerin und Gitarristin wurde bereits in jungen Jahren von Rock, Pop und Folk Größen wie Tracy Chapman, U2 oder Genesis maßgeblich geprägt. Sie begann zunächst nur ihre Stimme mit einem Kassettenrekorder aufzunehmen und lernte so ihre Stimme zu trainieren und zu verfeinern, bevor sie anschließend zur Gitarre griff. Nach ersten Konzerten in Paris zog es die Künstlerin 2016 in die deutsche Hauptstadt Berlin, wo sie begann an ihrer ersten EP zu arbeiten, und nutzte das künstlerische Umfeld um sich neue Inspirationen für Kompositionen und Performance-Methoden zu holen. Sie verfeinerte ihre Technik sich selbst mit einem Looper zu begleiten und formierte eine Band um sich herum, mit der sie bei den Sommerklängen das erste mal live auf der Bühne stehen wird.Liv Summer - [Americana Folk // Schweiz]Die flimmernde Straße voraus, aufgewirbelter Staub im Rückspiegel und die warme Sommerluft im Gesicht. Zu dieser Fahrt hat uns Liv Summer im Sommer 2015 mit dem Song Never Too Late den passenden Soundtrack geliefert. Im Herbst 2015 präsentiert die Songwriterin die gleichnamige EP und ist mit ihrer Band live unterwegs. Wer ihre Songs hört, wird augenblicklich in seinen eigenen Roadmovie katapultiert, riecht die schwere Luft, fühlt die Aufbruchsstimmung und Wehmut, hört das Grollen in der Ferne