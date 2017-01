Stumm ohne Stimmen

Chöre gibt es, Gott sei Dank, viele und gesungen wird ebenso viel. Singen passt immer, im dunklen Keller, im Wald, unter der Dusche oder ganz modern bei Karaoke.

Warum aber nicht mal im Berliner Madrigalkreis e.V.? Nein, dort wird kein Superstar gesucht, dort kann man sich jedoch super entspannen, fast wie unter einer Dusche, nur nass wird man nicht, frisch aber ganz sicher! Singen macht eben Laune, sagt man! Als Gast bin ich oft dabei, wenn der Chor singt, dessen weibliche und männliche Stimmen Erstaunliches leisten und: Wo man singt, da kann man sich bekanntlich ruhig niederlassen. Der Applaus, die Stimmung und die Zugaben bestätigen stets, es war nie falsch, dabei gewesen zu sein bei der Musik, der „Sprache der Engel“, wie Thomas Carlyle einst schrieb.39 Jahre erklingen im Berliner Madrigalkreis unter anderem Lieder, die schon im späten Mittelalter Menschen erfreuten, ihr Leben begleiteten und bis heute gesungen werden. So möchte die Musik auch weiterklingen.Wer singt mit? Das bewegt die Sängerinnen und Sänger des Berliner Madrigalkreises, der sich über weitere Mitsänger in jeder Stimmlage erfreut.Als Gast des Chores kann ich die gute Atmosphäre spüren, die getragen im Lied das Publikum erreicht. Wer also froh gestimmt ist und mitsingen möchte, ist willkommen, in einem Kreis von Stimmen, die zu Herzen gehen, in einer stimmungsvollen Gemeinschaft.Jetzt ist es eine gute Gelegenheit einzusteigen und für das Frühjahrskonzert im Juni mit zu proben. Weitere Infos unter www.berlinermadrigalkreis.de Ralf Rohrlach