Svavar Knútur (IS) Special Guests: The Rocketboys (US)

Special Guests: The RocketboysTickets: https://www.eventbrite.de/e/svavar-knutur-is-tickets-30488205042 Präsentiert wird das Konzert von: ASK HELMUT, ByteFM, taz. die tageszeitung, akustik-gitarre.com, Melodie & RhythmusWer einen Auftritt von Svavar Knutur schon miterleben durfte, wird sich noch lange daran erinnern. Seine Auftritte sind eine emotionale Achterbahnfahrt zwischen zu Tränen gerührt bis vor Lachen weinend die einen in seinen Bann ziehen und nicht mehr so schnell loslassen.Der vielseitige isländische Musiker erzählt mit „watteweicher, nordisch entrückter Folkmusik“ (Rolling Stone) vom harten, aber nicht freudlosen Leben der Menschen am rauen isländischen Westfjord. Brisbanes Rave Magazin schrieb dem jungen Troubadour eine „Ohnmacht erregende Stimme“ zu und hob die „wundervolle Schlichtheit und ungefilterten Emotionen in seinen Songs“ hervor.Am 27. April 2017 erschien nun sein neues Album, My Goodbye Lovelies, bei Nordic Notes. Wie schon auf seinen letzten beiden Alben, "Ölduslód" und „Brot“ (2015), gastiert wieder die Oscar-Preisträgerin Marketa Irglova von The Swell Season auf „My Goodbye Lovelies“. Mit diesem Album fasst Svavar seine liebsten Zugabesongs zusammen, welche meistens Interpretationen von bekannten aber auch weniger bekannten Songs sind. Songs die er gerne spielt, um sich von seinem Publikum zu verabschieden - fröhliche, traurige, humorvolle, düstere und kraftvolle Songs.Das neue Album erscheint in streng limitierter Auflage und wird man ausschließlich bei den Konzerten und auf den Webseiten von Svavar Knútur und Nordic Notes bekommen können.