SYMPHONIACS in Berlin: Robin Schulz mal ganz klassisch!

Der in Berlin lebende Komponist und Produzent Andy Leomar hat die klassische Moderne neu erfunden. Als die SYMPHONIACS wird man große Stars aus Rock, Pop und Dance am Donnerstag neu inszenieren.

Klassik-Liebhaber trifft Clubgänger



Was braucht man um Bach mit Coldplay oder Robin Schulz zu vereinen? Ganz einfach: einen Pianisten, Top-Solisten und Electronic Artists, die verrückt genug sind Weltstars wie Robin Schulz, der mit Elektromusik die Charts eroberte, klassisch neu aufzulegen. Die SYMPHONIACS unter Führung von Andy Leomar haben das geschafft.Bereits mit ihrem Debütalbum erreichten die SYMPHONIACS einen unglaublichen Erfolg und stürmten Platz 13 der offiziellen deutschen Album-Charts 2016. Das revolutionäre Projekt erinnert ein wenig an die 90er, wo der Classicrock unter der Führung von James Last salonfähig wurde. Beim gebürtigen österreichischen Komponisten Leomar ist der Unterschied, dass hier vorallem Klassik und Elektronic zusammen gebracht werden. So sind die Livestücke ein Meisterwerk für den Klassik-Liebhaber, ebenso wie für den feierwütigen Clubgänger.