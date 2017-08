Taschenverbot in der Mercedes-Benz-Arena

Berlin: Mercedes-Benz-Arena |

Friedrichshain.

Wer die Mercedes-Benz-Arena am Ostbahnhof besucht, sollte künftig darauf achten, nur das Nötigste mitzunehmen. Ab dem 1. September gilt dort ein striktes Taschenverbot. Das betrifft alle Gepäckstücke, deren längste Seite größer als das DIN-A4-Format (21 x 29,7 cm) ist.

Es handele sich dabei um eine reine Sicherheitsmaßnahme, die zusätzlich zur Metalldetektor-Kontrolle eingeführt wird, teilt Arena-Sprecher Moritz Hillebrand mit. In den vergangenen zwölf Monaten hatte die Arena Besucher bereits darum gebeten, auf Taschen möglichst zu verzichten. Doch dies habe nicht so funktioniert wie gewünscht. Daher habe man sich nun dazu entschlossen, ein generelles Verbot einzuführen, so Hillebrand. Dieses gilt dann bei sämtlichen Veranstaltungen in der Arena inklusive aller Heimspiele der Eisbären und von Alba Berlin. Bei Konzerten kann es darüber hinaus zu weiteren, verschärften Regelungen kommen. Diese werden im Voraus mit dem Ticketverkauf von den jeweiligen Veranstaltern selbst verkündet.Wer zum Beispiel direkt von der Arbeit zu einer Veranstaltung in die Arena kommt und eine zu große Tasche mit sich führt, kann diese vor dem Eingang abgeben. Auf dem Vorplatz der Arena wird es provisorische Abgabestellen geben. Die Gebühr beträgt zwei Euro und dient der Kostendeckung. Mögliche Überschüsse sollen wohltätigen Zwecken wie der Arche in Friedrichshain oder der Arzt- und Zahnarztpraxis für Obdachlose am Stralauer Platz zugutekommen. Da die Kapazität jedoch begrenzt ist, sollten Besucher möglichst ganz auf die Mitnahme von Taschen verzichten. Damit würden sich dann auch die Einlasskontrollen beschleunigen, so der Arena-Sprecher.