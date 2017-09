Taylor Swift "Look What You Made Me Do" bricht Rekorde!

BERLIN / NASHVILLE - In der Friedrichshainer Plattenfirma Universal knallen heute die Sektkorken. Dass die neue Single "Look What You Made Me Do" von Taylor Swift ein Erfolg wird, bezweifelte dort zwar niemand. Aber die nachfolgenden Zahlen, brechen dann wohl doch alle Rekorde.

Ein Durchmarsch in Sachen Rekorde

Taylor Swift geriet zuletzt ein wenig in die Kritik, weil ihre Tickets nur über eine Challenge, welche zusätzlich Geld koste, zu bekommen wären. Wenn Fans überhaupt noch Eintrittskarten für ihre Tour bekommen. Ob der Erfolg dem 27-jährigen Superstar zu Kopf gestiegen ist, wissen wir nicht. Aber eins ist mal klar: Taylor Swift lässt die Server auf YouTube heiß laufen. Über 100 Millionen Mal ist das Video zu "Look What You Made Me Do" bereits angeklickt worden. In wenigen Stunden werden es noch ein paar Millionen mehr sein. 30.000 Mal soll es pro Minute gestreamt werden, rechnet die Plattenfirma Universal Music vor. Tendenz steigend! Swift ist bei dem Konzern unter einem Tochterlabel in Nashville unter Vertrag. Und sie lässt die Kasse klingeln."Taylor Swift ist zurück! So selbstbewusst, bissig und düster wie ihre neue Single 'Look What You Made Me Do' aus dem kommenden Album 'reputation' ist auch ihr Durchmarsch in Sachen Rekorde", kommentiert Universal die Klickzahlen der aktuellen Single. Was den teuren Musikclip so einzigartig macht, sind die Anspielungen der Kritiken an der Sängerin. Taylor zieht sich selbst durch den Kakao. Das ist köstlich anzuschauen. Das Video möchten wir euch natürlich nicht vorenthalten. Die letzten 40 Sekunden sind das Beste überhaupt. Es gibt keine Jugendschutzauflagen. Dennoch wollen wir kurz darauf hinweisen, dass Taylor Swift zu Anfang etwas, sagen wir mal, gruselig aussieht. Daher nicht unbedingt ganz kleinen Kindern zeigen.