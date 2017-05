THE ROLLING STONES gehen auf Deutschland-Tour

BERLIN - Zuletzt kam es immer wieder zu Spekulationen. Nun gibt die Berliner Plattenfirma Universal Music offiziell bekannt: Ja, die Rolling Stones kommen nach Deutschland!

Album "Blue And Lonesome" on Tour

Mick Jagger: "Ich bin so aufgeregt"



Zwar werden die Stones nicht in Berlin auftreten, aber echte Fans wird auch der Weg nach Hamburg, München oder Düsseldorf nicht zu weit sein. Der Auftakt der Europa-Tournee "STONES - NO FILTER" wird am 9. September live beim Open Air im Stadtpark Hamburg sein. Die Hansestadt bereitet sich auf einen Riesenansturm vor. Das letzte Open-Air Konzert dieser Größe habe laut Plattenfirma zuletzt im Jahre 1989 stattgefunden.The Rolling Stones haben zuletzt mit ihrem Album "Blue And Lonesome" die Charts erobert. Nun kommen Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts und Ronnie Wood live zu uns, um ihr Album ihren Fans zu präsentieren. Zudem können sich die Fans auf eine spektakuläre Produktion und ein einzigartiges Stage-Design freuen, verspricht Universal Music.Keith Richards kommentierte die Tour mit einem kurzen Satz: "Hey Guys, here we come. See you there!" Und Mick Jagger ergänzt: "Ich bin so aufgeregt, im Herbst durch Europa zu touren und zu vielen bekannten Orten zurückzukehren, aber auch dorthin zu gehen, wo wir noch nie zuvor waren." Alle Infos zum Ticketverkauf und zur "STONES - NO FILTER" Tournee gibt es unter www.rollingstones.com 09.09.2017 – Hamburg (Stadtpark)12.09.2017 – München (Olympiastadion)09.10.2017 – Düsseldorf (Esprit arena)