Von Händel bis Gospel

Friedrichshain.

Ein sogenanntes Trostpflasterkonzert für Geflüchtete findet am Freitag, 4. November, in der Samariterkirche, Am Samariterplatz, statt. Gespielt werden Werke für Orgel und Sopran. Das Repertoire reicht von Händel und Mozart über Puccini, Dvorak und Richard Strauss bis Gershwin, Bernstein sowie Gospelmelodien. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr. Der Eintritt kostet zwölf, ermäßigt zehn Euro, einschließlich einer CD. Kartenreservierung unter auslaenderarbeit@galilaea-samariter.de