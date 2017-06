VOX "Promi Shopping Queen": Jana Pallaske macht heute Hula Hoop!

BERLIN / KÖLN - Schauspielerin Jana Pallaske wird heute bei VOX um den Titel der "Promi Shopping Queen" kämpfen. Die gebürtige Berlinerin sorgt bei der Suche nach dem Outfit für viel Unterhaltung. Was aber macht die 38-Jährige nur mit diesem Hula Hoop Reifen?



500 Euro, vier Stunden und ein Outfit



Vier Prominente lassen sich auch am Pfingstsonntag auf das Fashion-Abenteuer "Shopping Queen" ein. Heute Abend ist Jana Pallaske mit dabei. Und wir haben schon mal tolle Fotos für euch vorab. Oh je, was macht Jana darauf nur? Was nicht passt, wird passend gemacht: Frau Pallaske schnippelt sich da offensichtlich ein knappes Teil noch kürzer. Dann wird die Reifentauglichkeit mit einem Hula Hoop Reifen geprüft. Jana ist damit die erste Kandidatin, die eine Hula Hoop-Show für Guido Maria Kretschmer präsentiert. Woher das Spielzeug kommt, erfahren wir nachher.Jana Pallaske tritt gegen Dorkas Kiefer, Sonja Kirchberger und Liz Baffoe an. Die Aufgabe: Ein kompletter Look zu einem bestimmten Motto bestehend aus Outfit, Schuhen, Accessoires, Haare und Makeup muss innerhalb von vier Stunden her und er darf nicht mehr als 500 Euro kosten. Nach vier Tagen, gegenseitigen Bewertungen und der abschließenden Punktevergabe von Guido Maria Kretschmer steht das prominente Shopping-Ranking fest. Dann drücken wir dir, liebe Jana, mal feste alle Daumen.