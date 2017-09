Andenken an Ulrika Zabel: Weggefährten erinnern sich

Friedrichshain. Ulrika Zabel (1953-2015) war eine Vorreiterin der Berliner Migrations- und Altenarbeit.

Unter anderem geht das Kompetenzzentrum Interkulturelle Öffnung der Altenhilfe in der Simplonstraße 27 auf ihre Initiative zurück.Dort haben Mitstreiter am 29. September ein Buch vorgestellt, dass an Leben und Werk von Ulrika Zabel erinnert. Zu ihren Wegbegleitern gehörten unter anderem die heutige Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke) und Raed Saleh, SPD-Fraktionsvorsitzender im Berliner Abgeordnetenhaus. Die von der Lottostiftung finanzierte Biografie ist zwar als Printversion nur in limitierter Auflage erschienen. Sie kann allerdings kostenlos heruntergeladen werden. Und zwar unter www.lebenserinnerungen.org/ulrika-zabel