Euphorie ohne Friede, Freude, Eierkuchen: Bürgermeisterin Monika Herrmanns Bestandsaufnahme

Friedrichshain-Kreuzberg. 2016 war für Monika Herrmann (Bündnis90/Grüne) schon wegen ihrer Wiederwahl zur Bürgermeisterin ein erfolgreiches Jahr. Auch die Zukunft sieht sie optimistisch. Was mögliche Konflikte aber nicht ausschließt, wie beim Interview mit Berliner Woche-Reporter Thomas Frey deutlich wird.

Ich war bei den Senatsverhandlungen Mitglied der Grünen-Delegation. Ich finde, dass wir dort ziemlich gute Ergebnisse erzielt haben. Das gilt sowohl aus der Sicht meiner Partei, als auch insgesamt. Möglich war das nach meiner Meinung nur in dieser Dreierkonstellation. Und weil die, wenn auch in anderen Stärkeverhältnissen, in Friedrichshain-Kreuzberg ebenfalls agiert, erhoffe ich mir jetzt mehr gemeinsames Handeln und weniger Reibungsverluste.Zum Beispiel beim Thema Sicherheit. Wir fordern schon lange ein anderes Polizeikonzept für manche Problembereiche im Bezirk. Ich setze darauf, dass hier mit dem neuen Innensenator Andreas Geisel (SPD) mehr zu bewerkstelligen ist als mit seinem Vorgänger.Gleiches gilt für den gesamten Bereich Bauen, Wohnen, Mieten. Aufgehängt an Stichworten wie Vorkaufsrecht oder Milieuschutz. Wobei ich hier schon mal gespannt bin, wie sich die neue Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke) zu den Bauvorbereitungen der WBM in der Krautstraße verhält.Mir geht es nicht um Friede, Freude, Eierkuchen, sondern um den Bezirk. Und wenn ich da andere Interessen sehe als auf Landesebene, werde ich das auch weiterhin deutlich machen.Wir haben da ja einiges aufgeschrieben – von einer anders organisierten Bürgerbeteiligung bis zum Ausweiten der Fahrradinfrastruktur, ganz konkret einen Radschnellweg auf dem Mittelstreifen entlang der Gneisenau- und Yorckstraße, der, so mein Ziel, bis 2021 fertig sein soll. Dann ist mir persönlich das Thema Familie wichtig. Auch wenn das eher als langweilig eingeschätzt wird...Noch weniger sexy ist alles, was mit Verwaltungsmodernisierung zu tun hat. Etwa in Sachen IT. Wenn beim Anlegen von Fachverfahren die Computer immer wieder abstürzen und die Arbeit neu begonnen werden muss, ist das nicht unbedingt effektiv.Auch da wird es natürlich unterschiedliche Auffassungen geben. Vor allem die Linken ziehen aus ihrem Wahlergebnis nach meiner Einschätzung gerade etwas zu hohe Ansprüche. Und die Abmachung, dass sich die Fraktionen jenseits der gemeinsam formulierten Vorhaben eigene Mehrheiten für ihre wichtige Anliegen suchen können, gilt natürlich für alle.Tragische Figur.Ehrliche Haut.Braucht mehr Muskeln.Offenes Feld für das Thema Stadtentwicklung von unten.Eine große Aufgabe, die wir hoffentlich mit guten Konzepten lösen können.Jetzt kommt es darauf an.Eine gute Truppe.R2G (steht für Rot-Rot-Grün) läuft. Turnhallen leer. Menschen gut untergebracht. Habe ein weiteres Familienzentrum eröffnet.