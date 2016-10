keine Post am Montag, Pakete von DHL

Wir bekommen jeden Tag Post, außer am Montag.

Wir hatten bis vor einigen Wochen eine sehr zuverlässige Zustellerin. Da hatten wir die Post am Vormittag im Briefkasten. Jetzt haben wir sie grundsätzlich erst nach 15 Uhr im Briefkasten und am Montag gar keine Post.

Jeden Monat schicke ich eine Beschwerde wegen unzuverlässiger Paketzustellung durch DHL. Es werden Benachrichtigungen von außen an die Hauseingangstür geklebt (für jeden sichtbar) oder erst gar nicht geklingelt und die Benachrichtigung in den Briefkasten gesteckt. Es gibt 24 Mietsparteien in unserem Haus. Es sind immer welche zu hause, viele Rentner. Irgendjemand muß ja auch die Tür geöffnet haben für den Paketzusteller!

Wir bekommen auch Benachrichtigungen mit dem Hinweis das wir unser Paket in einem Blumenladen abholen sollen der nur mit U-Bahn zu erreichen ist (2 Stationen). Aber dort ist es nicht, sondern in einem anderen Blumenladen.

Ich selber versende Pakete nur mit Hermes. Bekomme aber leider nur DHL-Pakete.

