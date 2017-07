RTL "Die Bachelorette": Jessica, ist Tobi Dein Neuer?

Jessi verbrachte Zeit in Tobis Firma

Kein Bachelorette-Finalist war dabei

Jessica, der Firmenhund und die Treue

Jessica, der Traummann von Jessica ist längst im Kasten und das Finale abgedreht. Okay, führen wir das Gedankenspiel zu Ende: Wenn die Bachelorette eine vermeintliche Beziehung mit einem Kandidaten gemäß RTL-Vertrag bis Mittwochabend geheim halten müsste, wieso hat sie dann mit einem anderen Typen öffentlich Spaß? Antwort: Entweder war Jessi unvorsichtig oder der Traummann aus der TV-Show ist schon Schnee von gestern.Jessica Paszka habe es sich am vergangenen Wochenende gut gehen lassen. Sie fuhr mit Tobi auf einem WaveRunner. Der künstliche Strand mit Freibad befindet sich auf dem Gelände der Firma Arktis in Nordrhein-Westfalen. In Rosendahl ist das Versandzentrum des Fachhändlers für Kameras und Handyzubehör. Hinter dem Firmengebäude liegt der sogenannte "Arktis Beach". Häufig wird diese Anlage als Filmset genutzt.Aber wieso hat Jessica dort mit Tobi Zeit verbracht und den ganzen Tag war kein Finalist aus "Die Bachelorette" in Sicht gewesen? Das bleibt wohl Jessis Geheimnis. Paszka ist seit einiger Zeit auch Model für die Firma und bewirbt Handyschalen. Tobi kennt sie daher schon etwas länger. Er wohnt nicht weit von Jessicas Wohnort Köln entfernt.Bilder mit Tobi hat Jessica nicht auf ihren Seiten in den sozialen Medien. Dafür aber ein Bild mit einem Hund darauf. Darunter schrieb die Bachelorette: "Nur deiner Treue bin ich mir sicher". Recherchen haben ergeben, dass es sich bei dem Tier um den Firmenhund von Arktis handelt. Der Spruch wirft daher noch mehr Fragen auf. Hat Jessica einfach bei Tobi Trost nach einer Trennung gesucht? Vielleicht sind das auch alles nur wilde Spekulation. Doch falls nicht, ist am Mittwochabend gleich noch die Trennung vom Gewinner der RTL-Datingshow angesagt.