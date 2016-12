SAT.1 "akte" sendet mit neuem Moderator aus Friedrichshain!

Hallo neuer Mitbewohner! Im Sendezentrum von Meta Production an der Stralauer Allee 8 zieht ab dem 10. Januar 2017 der Journalist Claus Strunz ein und übernimmt das SAT.1 Magazin "akte 2017".

Abschied für Uli Meyer nach 22 Jahren

Strunz sendet live aus Friedrichshain

"akte" muss Zuschauer zurückholen

Nach über 22 Jahren und insgesamt 1070 Sendungen hat der Berliner Journalist Ulrich Meyer das einst Vorzeigemagazin "akte" in SAT.1 verlassen. Zuletzt schaffte es der 60-jährige Meyer nicht mehr, Zuschauer zu halten. Regelmäßig blieb das Verbrauchermagazin unter dem Senderdurchschnitt. Dennoch muss man Meyer sehr wohl Respekt zollen. Seit über zwei Jahrzehnten etablierte er ein Magazin, was zu Hochzeiten das Aushängeschild von SAT.1 war.Nun kommt frischer Wind in die Stralauer Allee 8. Moderator Claus Strunz übernimmt an der Spree in Friedrichshain/Kreuzberg die Redaktion, sendet immer dienstags live in SAT.1. „Ich freue mich sehr auf die Moderation und die Weiterentwicklung der Sendung. Investigativer Journalismus und Nutzwertthemen nah am Zuschauer erzählt, immer auch mit unterhaltenden Momenten und einer klaren Haltung – das ist die Art der Berichterstattung, für die ich stehe“.Klar Worte, dennoch muss Strunz und sein Team die bisherige Machart des Magazins überdenken. Ein neuer Claim, ein frisches Logo sowie ein umgebautes Studio, soll die Zuschauerverlust aufhalten. Claus Strunz moderiert „akte“ erstmals am 10. Januar 2017 nach dem Spielfilm ab 22.15 Uhr. Natürlich live aus Friedrichshain.Marcel Adler wird zur Auftaktsendung darüber berichten, wie sich die neue "akte" in der Stralauer Allee machen tut.