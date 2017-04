Die Matratze oder

der Dienst nach Vorschrift.

Über den Mühlendamm, Richtung Stadt, gleich an der Alten Münze liegt eine alte versiffte Matratze, vielleicht für müde Nachtschwärmer?Im Rausch könnte es noch gehen? Jemand hat sich schon mit einigen Kritzelein dort längst verewigt, Zeit war, dass halbe Bett liegt schon länger! Vielleicht war Hieronymus Bosch mit seinen zauberhaften Bildern, die in der Nähe zu sehen, die Anregung? Doch gescheitert! Auf Matratzen malt sich´s schlecht, die aber sind sehr haltbar, auch als Müll und über Müll in Berlin kann man Studien treiben. Manche Teile überdauern Jahre.Ab der Stelle aber zählt die Zeit, denn dort beginnt am Mühlendamm nämlich die unnachgiebige Parkraumbewirtschaftung zu Ordnung der vier Räder! Unbezahlt eine Ordnungswidrigkeit.Die Matratze schreckt das nicht, sie liegt auch unbezahlt gut und auch die BSR wird wohl schon einige Male dran vorbei gesehen haben. Zu gebrauchen ist die Lagerstatt längst nicht mehr. Aber zur Entsorgung ist, wenn der Eigentümer nicht mehr ermittelbar, eine Ersatzvornahme nötig hier im Auftrag des Ordnungsamtes Mitte! Vielleicht wartet man noch, ist ja erst Frühling!Längst war ich vorbei an der Matratze, da kamen mir zwei sehr freundliche Damen vom Ordnungsamt, äh von der Parkraumbewirtschaftung, so der Untertitel, entgegen. Fragen kostet ja kein Parkschein, dachte ich und fragte, ob sich das Ordnungsamt bitte doch mal der Matratze annehmen könnte?Sehr wohl tut es das, meinten die Parkraumbewirtschaftlerinnen, wenn der Außendienst vorbeikommt! Sie selbst könnten da leider nix machen, die Vorschrift gebietet das, aber sie würden gerne wollen, wenn sie dürften! Es ist ihnen auch wichtig, sagten sie noch, doch leider, ihre Dienstvorschrift, der ruhenden Verkehr und keine liegende Matratzen, Schrotträder oder Sperrmüll! Das ist so geregelt, in den Ordnungsämtern Berlins und der Bürokratie, ein Jedes hat sein Fach! Dienst ist Dienst und Matratze, Matratze, das wäre nicht mehr ihr Bier, wie der Berliner sagen würde. Sperrmüll hat eben kein Kennzeichen und etwas aufschreiben scheint aus der Mode, im digitalen Zeitalter!Das die Parkraumbewirtschaftung mehr bringt, als Ersatzvornahmen zu veranlassen, ist einleuchtend. Doch Ordnungsamt ist für mich Ordnungsamt, wenn es um Berlin geht und den Stadtraum, der immer wieder Thema ist, wo der Satz: "nicht zuständig" einfach nicht hingehört, so wie Sperrmüll und Matratzen!Ralf Rohrlach 28.4.17