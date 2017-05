Engelsgeduld am Engelbecken

haben offenbar das Ordnungsamt Friedrichshain Kreuzberg oder die BSR oder das Naturschutz und Grünflächenamt?

Der "schwarze Peter" wird wandern und der Sperrmüll scheint ignoriert "Warum der Sohn betteln muß"? Das sind wieder andere Zuständigkeiten in der Stadt der Verheißung! Doch Arbeit gäbe es eigentlich genug, s. z.B. Ordnung in Berlin!Vermutlich wurde der Sperrmüll, einschließlich des längst amputierten Schrottrad, vor längerer Zeit illegal entsorgt. Nun versperrt das Rad, als Schrott und der sperrige Schrank einen der so beliebten "Kreuzberger Bügel" !Erkennbar die Langlebigkeit der Objekte auch an der skurrilen Beschriftung, den Botschaften, die "Zeitmarker" genug sind!Ist es das Desinteresse der Ämter oder der Mangel an Möglichkeiten zu handeln? Besonders dort wo sich das Gartendenkmal Luisenstädtischer Kanal und das Engelbecken treffen, für Ordnung zu sorgen, wäre schlichtweg eine vorrangige und zeitnahe Aufgabe, als Ordnungsamt, mehr nicht !Mit der Parkraumbewirtschaftung klappts ja auch, vorzüglich, zeitnah und personell immer gut besetzt. Leider aber nicht zuständig, dort wo nicht geparkt sondern entsorgt wird, illegal ! Manchmal mit Vorbildfunktion für Nachahmer, die denken könnten, in Berlin geht das!Ralf Rohrlach1.5.2017