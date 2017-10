Müll ist überall.....

..oder genauer, vor der Hoftür der BSR, in der Behmstraße, Pankow!

Gegen den Begriffklingt natürlich Sperrmüll etwas abwertend, aber genau darum geht es, umEine riesige Last in Berlin oder Belastung !Der Konsumterror dreht mit an dieser Last, von Alex bis Zehlendorf oder von Zehlendorf bis Ahrensfelde! Schnell wechselt der Geschmack, aus alt wird neu und dann beginnt der Platzmangel! Das Alte muß weg, die schnelle Entsorgung ist gefragt und das ist schwieriger als der Neukauf, mitunter langfristig und oder teuer.Die Recyclinghöfe bewältigen den Ansturm nur bedingt und es ist sehr lobenswert, dass viele Entsorger/innen sich in die Schlange der Fahrzeuge einreihen um geduldig zu warten, entsorgen zu dürfen, wie z.B an der Behmstraße in Prenzlauer Berg, Pankow ist eigentlich weiter weg ! Dort sind die BSR-Mitarbeiter/innen erkennbar stets orange-korrekt dabei den Menschen, die dort vorschriftlich Sperrmüll recyceln lassen wollen, eine Schranke zu öffnen und dann wie Polizisten auf einer Straßenkreuzung, per Handweisungen, die verschiedenen Container zuzuweisen, die richtigen, Fehler werden gleich gerügt!Ein Hof wie ein kleines Königreich. Öffnungszeiten sind vorgegeben, alles ist geregelt und ist doch eher provinziell für eine Milionenstadt wie Berlin, auch anstrengend.Pech für jene, die zu spät kommen, dann wird vor dem Tor abgeladen (s.Foto) oder überhaupt gleich auf öffentlichen Grün-und Straßenland, die einfachste Variante!Ob der Müllhaufen (s.Fotos) vor dem BSR-Tor in der Behmstraße kurzfristig verschwindet, wage ich zu bezweifeln. Die lange Standzeit ist bisher annehmbar und erkennbar, an den Grafittis, auf dem Müll! Hier muß das Ordnungsamt erst eine Anzeige schreiben, dann eine Ersatzvornahme beauftragen, die BSR benachrichtigen, die selbst vor ihrem Betriebssitz Behmstraße dann das öffentliche Straßenland reinigen wird.Das dauert, wie bekannt und viel länger als das falsch geparkt wurde, in der Parkraumbewirtschaftung. Jene Ordnungswidrigkeit wird gleich verfolgt, unnachgiebig und in Doppelstreife, vom Ordnungsamt, trotz oft unterbesetzter Ordnungsämtern, für Sperrmüll aber nicht zuständig!Berlin weit ist das Problem der Sperrmüllentsorgung nicht geklärt, auch wenn man es Recycling nennt. Sichtbar stadtweit sind die punktuellen Vermüllungen, mehr oder weniger länger gehäuft, oft damit zur Nachahmung "empfohlen"!Natürlich ist das verantwortungslos, aber Recyclinghöfen und die BSR-Abholung sind einfach zu kompliziert! Allbezirklich und turnusmäßig gab es einmal Sperrmülltage, besonders zu den Wochenenden und diese sollten wieder eingeführt werden um die illegalen Entsorgungen zu bremsen! Erkennbar ist die Stadt mit dem "Recycling" überfordert und es ist denen zu danken, die den schwierigen Prozess der Entsorgung durchstehen, der Umwelt zuliebe!Ralf Rohrlach