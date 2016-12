Neue Sitzordnung

Friedrichshain-Kreuzberg.

In der BVV soll es eine veränderte Sitzordnung geben. Die SPD will mit den Grünen tauschen und, vom Rednerpult aus gesehen, weiter nach links rücken. Damit folge man einer ähnlichen Anordnung wie im Bundestag, wo die Genossen zwischen der Bündnis- und der Linkspartei angesiedelt seien, sagt ihr Noch-Fraktionsvorsitzender Andy Hehmke. Bei den Grünen wird dieser Wunsch anscheinend eher leidenschaftslos gesehen und deshalb wohl erfüllt. Somit gibt es künftig folgende Platzverhältnisse: Ganz links befinden die Linken, neben ihnen Die Partei, dann die SPD, die Grünen, CDU und am rechten Rand die AfD. Zwischen Union und jetzt Grünen allerdings nicht in der ersten Reihe, sitzen die beiden Mitglieder der FDP-Gruppe.