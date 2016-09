Friedrichshain-Kreuzberg.

Am 19. Oktober findet die diesjährige Personalversammlung der Bezirksamtsmitarbeiter statt. Deshalb gibt es an diesem Tag nur einen eingeschränkten Dienstbetrieb. In vielen Abteilungen sind lediglich Notdienste eingerichtet, andere möglicherweise sogar überhaupt nicht erreichbar.