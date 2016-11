Friedrichshain.

Die regelmäßigen Schließzeiten im Regionalen Sozialpädagogischen Dienst des Jugendamtes betreffen als nächstes vom 21. bis 25. November den Standort Friedrichshain im Rathaus an der Frankfurter Allee 35/37. Dort gibt es an diesen Tagen keine Sprechstunden. Wie immer kann in dringenden Kinderschutzangelegenheiten zwischen 8 und 18 Uhr der bezirkliche Krisendienst unter

902 98 55 55 erreicht werden. Außerdem rund um die Uhr die Hotline Kinderschutz,

61 00 66.