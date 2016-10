Berlin: Dr. Harnisch Haus |

Friedrichshain. Das Seniorenwohn- und pflegeheim Dr. Harnisch Haus in der Liebigstraße 39 feiert am 12. und 13. Oktober ein zweitägiges Erntefest. Jeweils von 15 bis 17 Uhr erwartet die Besucher zunächst ein Erntekorso und danach das Theaterstück "Das Rübchen", dazwischen bleibt Zeit für Kaffee und Kuchen. Die Mitarbeiter informieren über die Angebote in der Einrichtung. Gäste sind herzlich willkommen. tf