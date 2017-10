Familiennacht im Haus

Friedrichshain.

Die Begegnungsstätte Das Haus, Weidenweg 62, beteiligt sich am Sonnabend, 7. Oktober an der 7. langen Nacht der Familien in Berlin. Von 17 bis 21 Uhr gibt es unter anderem eine weitere Ausgabe des Bilderbuchkinos sowie Musik von der Band "Hans die Walze". Das Programm richtet sich vor allem an Familien mit Kindern zwischen zwei und sechs Jahren sowie deren Geschwister. Der Eintritt ist frei. Auch an anderen Orten gibt es Angebote zur Familiennacht. Ein Überblick findet sich unter www.familiennacht.de