Flori sucht dringend ein neues Heim

Berlin. Bis vor Kurzem war die Welt für Flori wunderschön. Er durfte frei durch die Wohnung hoppeln und bekam viel Zuneigung.

Doch dann entwickelte Floris Frauchen eine plötzliche Allergie gegen Tierhaare, besonders Kaninchenfell hat nun schlimme Auswirkungen.So sehr Flori auch geliebt wird, Pia die Mami von der kleinen Andrea (Name geändert) mußte eine Entscheidung treffen. Damit ihre Tochter nicht mehr an den Auswirkungen der Allergie leidet, muß für Flori leider ein neues Zuhause gefunden werden.Der 1,5 Jährige Flori ist ein total liebes Kaninchen. Er darf in der Wohnung frei rum hoppeln, hat dabei noch nie etwas angeknabbert und ist stubenrein. Das ist schon etwas Besonderes!Flori ist sogar kastriert und sehr lieb im Umgang mit Kindern. Natürlich ist er geimpft.Flori sucht ein liebevolles Zuhause, gerne mit Kinder. Sehr schön wäre es, wenn Flori auch weiterhin in der Wohnung rum hoppeln darf und nicht im Käfig bleiben muß. Flori belohnt das mit sehr gutem Benehmen und vielen KuscheleinheitenWer Flori aufnehmen möchte und die Möglichkeit hat, dass er in der Wohnung rum hoppeln kann, der meldet sich bitte per Whatsapp oder SMS/Tel. bei Pia S. unter 015254677548.