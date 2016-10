Für mehr Vielfalt in der Speisekammer - Food Swap in Friedrichshain

Keine Marmelade ist besser als Deine? In Deinem Garten wachsen die schönsten Gurken? Teile Deine Leidenschaft für Kochen und Backen mit Gleichgesinnten aus Deiner Nachbarschaft.

Egal ob Brot, Pralinen, Chutney, Tomaten oder Eier – beim zweiten Leckertauschmarkt in Friedrichshain kannst Du alles tauschen, Hauptsache es ist selbst gekocht, gebacken, eingeweckt, gezüchtet oder geerntet.Wer dabei sein möchte, bitte unbedingt per Email anmelden – es gibt max. 15 Plätze!Der Food Swap findet im Nachbarschaftscafé Klaus Abendbrot statt.Achtung: Nur Tausch, kein Verkauf! Der Food Swap ist ein privater Tauschmarkt. Es geht um den Austausch mit Gleichgesinnten aus Deiner Nachbarschaft. Alle gewerblichen Interessen bitte zu Hause lassen!Und nun: Ran an die Einmachgläser!