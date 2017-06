Berlin: Bayouma-Haus |

Friedrichshain. Was bedeutet die neue Flexirente und was muss dabei beachtet werden? Darüber informiert ein Vortrag mit Diskussion am Dienstag, 13. Juni, im Bayouma-Haus, Frankfurter Allee 110. Es spricht Kathrin Ilschner, von der Unternehmenskommunikation der Deutschen Rentenversicherung Berlin-Brandenburg. Beginn ist um 17.30 Uhr. tf