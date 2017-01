Berlin: Bayouma-Haus |

Friedrichshain. Die Sprechstunden zum Mietrecht im Bayouma-Haus, Frankfurter Allee 110, finden ab diesem Jahr immer am zweiten Mittwoch im Monat statt. Die nächsten Termine sind also am 8. Februar und 8. März. Zeit: immer zwischen 14 und 16 Uhr. tf