Friedrichshain.

Die Gruppe "Pflege aus der Ferne" trifft sich in Friedrichshain jeden vierten Donnerstag im Monat, also das nächste Mal am 26. Januar, in der Gryphiusstraße 16. Bei der Veranstaltung geht es um zu pflegende Angehörige, die weit entfernt wohnen. Wie ihnen auch von Berlin aus Unterstützung geleistet werden kann, ist ein Thema der Treffen. Sie finden jeweils von 18 bis 19.30 Uhr statt und werden von der Kontaktstelle PflegeEngagement angeboten. Teilnehmer werden um vorherige Anmeldung gebeten;70 71 68 69,0173 283 95 60, E-Mail: kpe@volkssolidaritaet.de