Radeln für kranke Kinder: Benefiztour endet in Friedrichshain

Friedrichshain. Das Ziel der Benefiz-Radtour "Tour der Hoffnung" ist am 5. August das Vivantes-Klinikum im Friedrichshain, Landsberger Allee 49.

Ab 14 Uhr gibt es dort ein Sommerfest, unter anderem mit Sportangeboten und einer Musical-Aufführung. Die Ankunft der Radfahrer wird gegen 17 Uhr erwartet.Die Tour der Hoffnung findet in diesem Jahr zu 34. Mal statt. Sie startet am 2. August mit einem Prolog in Gießen. Danach legen die rund 200 Teilnehmer 273 Kilometer durch Berlin und Brandenburg zurück. Dabei werden sie Station bei mehreren Firmen, Landesvertretungen und am Bundeskanzleramt machen.Mit dabei sind bekannte Sportler, Politiker, Manager, Ärzte und engagierte Bürger. Mit der Aktion werden Spenden gesammelt. Ein Teil des diesjährigen Erlös geht an den Verein "Frieda", ansässig im Krankenhaus, der die Behandlung, Rehabilitation und Integration chronisch kranker und behinderter Kinder fördert.Seit 1984 kamen durch die Tour der Hoffnung rund 34 Millionen Euro zusammen. Alle kamen Kindern zugute.