Wieder Päckchenaktion

Friedrichshain-Kreuzberg.

Am Donnerstag, 7. Dezember, werden Mitglieder der Seniorenvertretung sowie weitere Freiwillige mehrere hundert Weihnachtspäckchen packen. Das passiert ab 9 Uhr im Seniorenzentrum Bethel-Friedrichshain in der Andreasstraße 21. Die Präsente zum Fest gehen an bedürftige Seniorinnen und Senioren. Die Weihnachtsaktion gibt es bereits seit mehr als 20 Jahren. Sie wird durch das Bezirksamt sowie Spenden finanziert. Weitere Informationen dazu gibt es bei Horst Martin,29 00 05 05 oder per E-Mail an seniorenvertretung@friedrichshain-kreuzberg.net