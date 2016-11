Wissenswertes zur Homöopthie

(Berlin, 10. November 2016) Am Mittwoch, dem 16. November, laden die Betriebskrankenkasse Verkehrsbau Union (BKK VBU), das Portal schwangerinmeinerstadt.de und die Linden-Apotheke zu einem Informationsabend zur Homöopathie ein.



Wie sieht eine homöopathische Hausapotheke aus? Welche natürlichen Unterstützungsmöglichkeiten bietet die Homöopathie während der Schwangerschaft, in der Stillzeit, für Säuglinge, für Kinder & Eltern?

Diese Fragen wird Evelyn Bruder, Inhaberin der Linden-Apotheke und Fachapothekerin für Homöopathie und Naturheilverfahren, am kommenden Mittwoch erläutern. Der kostenfreie Informationsabend mit anschließender Diskussionsrunde beginnt um 18 Uhr im ServiceCenter Berlin-Mitte der BKK VBU, Lindenstraße 67, 10969 Berlin. Die BKK VBU bittet um Anmeldung unter Telefon (0 30) 7 26 12 20 84.

