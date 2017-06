Den Spitzenreiter gestürzt

Friedrichshain. Zum Saisonfinale trat die Elf von Detlef Schneider am vergangenen Sonntag beim Tabellenführer FSV Spandauer Kickers an, der bereits als Berlin-Liga-Aufsteiger feststand. Durch ein Tor von Clemens Beer in der 25. Minute gelang Berolina Stralau auf dem Sportplatz „Staaken West“ ein 1:0-Auswärtssieg, der insgesamt achte in dieser Saison. Nach einer ganz starken

Rückrunde, die Stralau mit 29 Punkten als zweitbestes Team beendet hat, belegt die Schneider-Truppe in der Landesliga-Abschlusstabelle einen sehr respektablen sechsten Platz.

Gefällt mir