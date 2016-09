Fußballturnier auf dem Bolzplatz

Friedrichshain.

Die Initiative "Weil Fußball verbindet" lädt am Sonnabend, 15. Oktober, zum Turnier um den Flutlicht-Bolzplatz-Cup auf die Anlage am Annemirl-Bauer-Platz. Teilnehmer können sich dafür bis 5. Oktober anmelden – entweder unter0151 19 64 31 50 oder per E-Mail an a.ruschkowski@weil-fussball-verbindet.de. Das Höchstalter beträgt 17 Jahre. Jede Mannschaft benötigt in der Regel einen Betreuer oder Kapitän. Mitmachen können zwölf Mannschaften, sechs davon sollen aus Friedrichshain-Kreuzberg kommen. Beginn ist um 16 Uhr. Für das Flutlicht sorgt das Technische Hilfswerk. Das Turnier wird von mehreren Unternehmen, Vereinen und Organisationen unterstützt. Schirmherr ist Mehmet Matur, Integrationsbeauftragter des Berliner Fußballverbandes. Das alles gilt vorbehaltlich einer bis Redaktionsschluss noch ausstehenden Genehmigung durch das Grünflächenamt. Weitere Informationen unter www.weil-fussball-verbindet.de