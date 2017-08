Gleich an der Tabellenspitze

Friedrichshain. Landesligist Berolina Stralau ist gleich richtig in die neue Saison durchgestartet. Mit 4:0 (die Tore erzielten zweimal Kleßny sowie Fischer und Jonach) besiegten die Stralauer am vergangenen Sonntag den Lichtenrader BC souverän und erklommen mit diesem deutlichen Sieg die Tabellenspitze der 1. Abteilung.



Am Sonntag tritt Berolina Stralau bei Türkspor FK an (Poststadion, 12 Uhr).

