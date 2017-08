Hertha eine Nummer zu groß

Friedrichshain. Die zweite Amateur-Mannschaft von Hertha BSC ließ Bezirksligist VfB Friedrichshain am vergangenen Sonntag wenig Chancen. Am Ende hieß es 4:1 für die Herthaner. Den zwischenzeitlichen Ausgleich für den VfB hatte Hiller besorgt (13.).



Am Sonntag empfängt der VfB das Team von Anadoluspor (Alt-Stralau, 15.15 Uhr).

